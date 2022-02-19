Шольц: Членство Украины в НАТО не стоит в повестке

Вопрос вступления Украины в НАТО «не стоит на повестке дня» в обозримом будущем, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Шольц подчеркнул, что решения в пользу гарантированного присоединения Украины к альянсу не было, передает ТАСС.

Он также заявил, что Запад готов вести переговоры с Россией по вопросам безопасности в разных форматах, «нам нужно как можно больше поддерживать дипломатию, но не быть при этом наивными».

Нормандский формат имеет решающее значение» для урегулирования кризиса вокруг Украины, отметил канцлер.

Он также заявил, что «нападение на Украину стало бы большой ошибкой». По его словам, «наращивание войск» на границе с Украиной «ничем не оправдано».

Шольц охарактеризовал подход Запада к отношениям с Россией как «двойную стратегию». Она заключается в желании вести переговоры и в готовности ввести санкции в случае агрессии.

Ранее МИД России опубликовал свою реакцию на ответ США по гарантиям безопасности, в котором Москва настаивает на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в Центральной и Восточной Европе, Юго-Восточной Европе и Прибалтике.

В НАТО решили изучить возможность корректировки присутствия в Восточной Европе.