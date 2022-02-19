В Донбассе из-за обстрелов прекратили подачу воды на четыре фильтровальные станции

Подача воды приостановлена на четыре фильтровальные станции в Донбассе из-за повреждения трансформаторов в результате обстрелов, сообщили в пресс-службе украинского предприятия «Вода Донбасса».

«Сегодня насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода оказалась в зоне обстрела, повреждены два трансформатора. Остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Подача воды прекращена на Карловскую фильтровальную станцию, которая снабжает населенные пункты Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинка и ряд небольших сел. Кроме того, не поступает вода на Великоанадольскую станцию, откуда шло снабжение городов Волноваха, Докучаевск, Угледар, а также на Старокрымские фильтровальные станции номер 1 и 2, от которых зависит Мариуполь.

Ранее полпред самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что распространяемая в СМИ информация о якобы выходе республик Донбасса из минского переговорного процесса не соответствует действительности.

Стало известно, что анонсированное ОБСЕ субботнее внеочередное заседание участников трехсторонней контактной группы по Донбассу не состоится из-за отсутствия стремления Киева к конструктивному диалогу.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.