 

МОК проведёт для спортсменов моложе 18 лет восьмичасовую конференцию, посвященную борьбе с психологическим насилием

19.02.2022, 13:11, Разное
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Глава МОК (Международный олимпийский комитет) Томас Бах сообщил, что в мае этого года в швейцарской Лозанне состоится конференция для атлетов моложе 18 лет, участвовавших в олимпиадах в Токио и Пекине.

Основной темой мероприятия станет обсуждение прав юных спортсменов, а также защита их чести и достоинства.

Томас Бах– Юные спортсмены ещё не совсем знают, как себя вести, как взаимодействовать с тренерами, что такое базовые права человека и прочее. Нам нужно широкое обсуждение этих вопросов с привлечением множества функционеров, спортивных психологов, специалистов из американских спецслужб, – заявил функционер.

Конференция подразумевает очный формат. Для участия в ней спортсмены обязаны иметь чистую допинг-историю, сдать отрицательные тесты на коронавирус и пройти десятидневный карантин. При посещении места проведения мероприятия они обязаны сдать все средства связи и другие гаджеты, обеспечивающие доступ в интернет.

По прилете в Швейцарию каждый из спортсменов пройдет собеседование с функционерами МОК и ответит на вопросы, посвященные работе тренеров с ними и прочие психологические тесты. Отказавшиеся от участия в конференции будут признаны нарушителями антидопингового законодательства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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