Юлиан рассказал о возможном воровстве его спермы

Юлиан пояснил о возможном воровстве его спермы. Певец обеспокоен, что его биоматериал был использован для другой женщины.

Юлиан признался, что его сперма предназначалась для ЭКО, которое намеревалась сделать его супруга Анастасия. Как выяснилось позднее, по назначению его биоматериал не был использован, поэтому не исключено, что он был отдан какой-то другой женщине. Исходя из этого, можно предположить, что у певца есть наследник или наследница, хотя он об этом и не знает.

Юлиан рассказал, в определенный момент выяснилось, что Анастасия не сможет выносить ребенка. Причиной стали проблемы со здоровьем. Певица часто ездила на гормональные процедуры, уверяла супруга, что ЭКО прошло успешно. Юлиан длительное время волновался, так как экстракорпоральное оплодотворение в таком возрасте может негативно отразиться на здоровье его супруги. Анастасия уезжала из дома практически каждый день, говоря, что ей нужно посетить в клинику, а сама же гуляла в зоопарке или кафе.

Источник: www.gazeta.ru