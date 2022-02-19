 

Анастасия Волочкова показала дорогую машину избранника

19.02.2022, 13:08, Разное
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Анастасия Волочкова показала дорогую машину избранника. Роман между ними начался незадолго до Дня влюбленных.
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram Stories поездку с любимым по Москве. Она призналась, что сейчас все ее мысли только о любимом человеке. Она чувствует, что любима, и испытывает невероятно счастье. Видимо, неудачи в прошлом заставили ее осознать, что счастье любит тишину.

Изображение взято с: instagram @volochkova_art
Также она показала машину своего возлюбленного, вернее, приборную панель транспортного средства и вид с пассажирского сиденья. Речь идет о Mercedes S-Class W222, стоимость которого достигает почти 6 миллионов рублей. Также в ролике видно массивное кольцо на пальце балерины, которое, предположительно, подарил новых ухажер.

Стоит отметить, что балерина часто выставляет напоказ личную жизнь, рассказывая о новых романах. Пока длительных и успешных отношений построить не удалось, но Волочкова каждый раз надеется, что встретила именного того мужчину, с которым построит семью.

Источник: www.instagram.com



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