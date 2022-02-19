Родителям подростка, совершившего ДТП в Харькове, сообщили о подозрении – прокуратура

По данным следствия, с ноября 2019 года по октябрь 2021-го Харьковский совершил ряд административных и уголовных правонарушений.

“В ноябре 2019-го несовершеннолетний в одном из харьковских супермаркетов устроил стрельбу. Во время конфликта с матерью и братом своей одноклассницы парень достал пневматический пистолет и выстрелил в них, нанеся телесные повреждения. По постановлению суда к несовершеннолетнему были применены принудительные меры воспитательного характера,он был переданы под наблюдение матери до достижения им совершеннолетия. Однако, не выполняя требование суда, мать систематически уезжала за границу, из-за чего сын оставался без присмотра”, – заявили в прокуратуре.

Подозрение родителям подростка сообщили по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство). Cанкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/309380431223347

Адвокат потерпевших Игорь Черняк в Facebook заявил, что родители Харьковского должны понести ответственность.

“Да, это может быть первый подобный прецедент в Украине. Более того, это должен быть первый подобный прецедент в Украине… Это важно для всех нас! Для всего общества!”, – подчеркнул юрист.

https://www.facebook.com/igor.cherniak.121/posts/1055955101632097

Контекст:

Вечером 26 октября 2021 года на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Infiniti, за рулем которого находился 16-летний Николай Харьковский, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet. В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщал, что правоохранители ранее дважды составляли админпротоколы в отношении 16-летнего водителя Infiniti. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).

По данным Newsroom, водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета “Таврия В” из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

27 октября Харьковскому сообщили о подозрении по делу о ДТП со смертельным исходом. 28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Адвокат Харьковского поначалу заявляла, что ее подзащитный после ДТП был в шоке и не помнит, находился ли он за рулем иномарки. В перерыве заседания суда 27 октября, отвечая на вопросы журналиста телеканала СТБ, Харьковский фактически признал, что он был за рулем. На камеру он попросил прощения у родственников погибшего и отметил, что у машины были плохие тормоза.

29 октября пострадавшая в результате ДТП 16-летняя Елизавета Дусик, которая находилась в салоне Infiniti, рассказала правоохранителям, что автомобилем управлял Харьковский. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила это.

19 ноября стало известно, что Харьковский признал свою вину. 7 декабря психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Infiniti ехал со скоростью 180 км/ч.

24 декабря следствие в отношении Харьковского было завершено.

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