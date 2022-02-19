Канье Уэст назвал три условия, при которых даст развод Ким Кардашьян

С тех пор, как стало известно о расставании Ким Кардашьян и Канье Уэста, прошел год. И как бы Канье ни старался вернуть все назад, ни одна из его попыток не увенчалась успехом. В декабре пошлого года Ким подала ходатайство в суд, по которому попросила ускорить бракоразводный процесс, отделив вопросы опеки над детьми и имущества от ее семейного статуса. Уже в следующем месяце Кардашьян планирует получить статус свободной женщины и дальше уже строить свою личную жизнь без экс-супруга. Канье, который на днях вновь публично признался бывшей в любви, такой расклад не устраивает. Как стало извеcтно TMZ, 44-летние музыкант подал встречные юридические документы, которые могут помешать Ким стать single lady до того, как все вопросы между супругами будут окончательно решены. И на этот раз дело вовсе не в чувствах рэпера, а в финансовой стороне вопроса.

Он беспокоится, что Ким может снова выйти замуж и перевести часть их активов на свои отдельные счета, – приводит издание слова адвоката Уэста.

Представитель музыканта заявил, что Канье готов на развод, но только в том случае, если будут приняты все меры предосторожности относительно их супружеской собственности. Всего Уэст выдвинул три условия.

Канье потребовал, чтобы в судебном порядке было установило “право на возмещение ущерба”, в соответствии с которым любой из сторон будут “возмещены причитающиеся деньги” в случае смерти одного из них. Однако адвокат Ким заявил, что это условие не является необходимым, учитывая добрачное соглашение. Так же Канье хочет запретить Ким переводить активы из любого созданного ими траста. Ким также назвала это условие “ненужным”, поскольку согласно брачному договору их активы разделены. Кроме того, Уэст настаивает на том, чтобы Ким отказалась от супружеских привилегий до тех пор, пока не будет заключено окончательное соглашение об их собственности и опеке над четырьмя детьми. Отсутствие супружеских привилегий означает, что все их общение будет частью судебного протокола.

Напомним, что первые слухи о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст собираются развестись после семи лет брака появились в январе 2021 года, а уже в феврале подтвердились официально. И все последующие месяцы супруги не раз публично высказывались друг о друге и комментировали свои отношения. При этом Канье, по словам его близкого окружения, сначала нелицеприятно отзывался о Ким, а потом публично признался, что хочет вернуть семью.

Я публично творил непотребные для мужа вещи. Я не знал, что буду сегодня стоять здесь за этим микрофоном. Я здесь, чтобы все изменить, — сказал Уэст, и добавил, – Я должен как можно чаще находиться рядом со своими детьми. Так что, если я не в доме, то я беру дом рядом с домом. Я делаю все, чтобы быть рядом. Я пытаюсь выразить это наиболее здраво — я должен вернуться домой.