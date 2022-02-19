 

Украинские силовики обстреляли три населенных пункта в ДНР

19.02.2022, 12:42, Новости дня
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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило об обстреле со стороны Украины, под огнем оказались три населенных пункта.

Отмечается, что применялись запрещенные минскими соглашениями крупнокалиберные мины. Выстрелы были зафиксированы с 11.07 до 11.50 со стороны вооруженных формирований Украины города Донецка, населенных пунктов Докучаевск и Озеряновка, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

По населенному пункту Докучаевск украинскими силовиками были выпущены шесть мин с запрещенным калибром 120 мм. Обстрелы зафиксированы со стороны населенных пунктов Марьинка, Новотроицкое и Новоселовка.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный говорил о том, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе.



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