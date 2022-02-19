Военком ЛНР приказал военнообязанным срочно прибыть в мобилизационные пункты

Военный комиссар Луганской народной республики (ЛНР) приказал военнообязанным срочно прибыть в мобилизационные пункты, сообщили в Народной милиции ЛНР.

«Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно в ЛНР, имеющим мобилизационные предписания или получившим персональные повестки отделов военкомата по административно-территориальным единицам, явиться в сроки и пункты, указанные в персональных повестках, а в случае неполучения персональных повесток прибыть в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях», – передает ТАСС сообщение ведомства.

При этом предписывается, что «гражданам, пребывающим в запасе, временно проживающим на территории ЛНР, немедленно убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях».

Ранее полпред самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что распространяемая в СМИ информация о якобы выходе республик Донбасса из минского переговорного процесса не соответствует действительности.

Стало известно, что анонсированное ОБСЕ субботнее внеочередное заседание участников трехсторонней контактной группы по Донбассу не состоится из-за отсутствия стремления Киева к конструктивному диалогу.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.