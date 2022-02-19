Заседание парламентского комитета Турция-ЕС решили провести впервые с 2018 года

Заседание Объединенного парламентского комитета Турции и Евросоюза (ЕС), которое не проводилось с 2018 года, состоится 17-18 марта в Брюсселе, сообщают турецкие СМИ.

Газета Star сообщила, что «заседание состоится 17-18 марта в Брюсселе, ожидается, что на встрече, которая не проводилась с 2018 года, будет председательствовать от Турции председатель Объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель, от ЕС – Сергей Лагодинский (депутат Европарламента от немецкой партии «Зеленые»), передает ТАСС.

Предполагается, что «турецкие и европейские депутаты широко обсудят двусторонние межпарламентские отношения, а также региональные и международные вопросы».

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время – ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе.

Однако переговоры о вступлении начались лишь в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. На данный момент открыты 16 из 35 глав переговорного досье.

Ранее Анкара заявила о неспособности ЕС стать глобальной силой без Турции.