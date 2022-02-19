Мнение: Нарочитое обострение

События в Донецке и Луганске при всем трагизме происходящего довольно сильно похожи на сознательное провоцирование обстановки для создания нужной картины происходящего. Провоцирование очень топорное и прямолинейное. Примерно так в 99 году буквально в пару месяцев были созданы условия для второй чеченской войны. Вначале нелогичное нападение боевиков на Дагестан, затем еще менее логичные взрывы домов в ряде городов на достаточно хорошем организационном и исполнительском уровне. Чем-то та ситуация была похожа на теракт 911 — тем, что ответственным за 911 был назначен Бен Ладен, группировка которого ни до этого, ни после этого не демонстрировала ничего серьезного, чем примитивный подрыв грузовика возле казарм. А тут — тщательно подготовленный и блестяще исполненный очень сложный синхронизированный по времени и месту масштабный теракт.

Вот и сейчас не покидает впечатление, что это жжж неспроста. Обострение на Донбассе есть, но точно не настолько свирепое, что потребовало принятия решения на эвакуацию. Крайне нарочитые диверсии, более похожие на иллюстрации к выступлениям господ бургомистров. На взорванном уазике в Донецке стояли номера, которые ранее принадлежали другой, более богатой машине. Видимо, богатую пожалели, а приговорили машинку попроще, какую не жалко…

Думаю, что самым показательным маркером происходящего станет как раз объявленная эвакуация. Называются несусветные плановые цифры — в 600, 700 и даже 900 тысяч человек, которых нужно эвакуировать в Россию. Однако это вроде вакцинации: объявят одни плановые показатели, на выходе получат совершенно другие. И ровно по той же причине: если реального обострения в Донецке и Луганске нет, то люди просто не поедут. Бросать свой небогатый скарб — зачем? При том, что доверия ни к местным властям, ни к киевским, ни к кремлевским у этих людей уже давно нет. Выжгло за 8 лет войны. Так что если массовой эвакуации в сотни тысяч не будет — значит, реальность выглядит совершенно иначе, чем в телевизоре.

Главный вопрос: зачем? Видимо, затем, чтобы получить обоснование для заброски на Донбасс вооружения, а возможно — и ввода войск по просьбе местных властей для защиты населения и граждан России. Вроде бы благородно, но люди, убившие за два последних года более миллиона граждан через участие в «пандемии», создавшие условия для краха всей медицинской отрасли — ну не похожи они на спасителей. На воров и мошенников — похожи (собственно, они и есть воры и мошенники), а вот на спасителей — не очень.

Режим-банкрот может существовать теперь только в одном режиме — от одного кризиса к другому. Закрывая следующим провалы предыдушего. Тут все как по учебнику: выдвинули ультиматум – их послали. Вроде бы нужно говорить: ах вы так? Но вместо этого — новый ультиматум и новый кризис. Потом будут придумывать что-то еще.

Напомню, что вся эта нынешняя ахинея началась после декабрьского разговора Путина с Байденом. Байден в июле произнес загадочную фразу про полгода, которые даны Путину. В декабре — разговор. Я думаю, что Путин не выполнил какие-то договоренности по продвижению «новой нормальности», и его в декабре в качестве наказания и отработки косяков подрядили на решение задач по следующей фазе — созданию военного конфликта, как поводу для введения глобального военного и чрезвычайного положения. Вот Путин и пыхтит, старается, отрабатывает номер. Не нужно забывать, что вообще-то говоря, кремлевские фашисты идейно близки с глобальными фашистами. Они точно так же ненавидят людей и точно так же строят «новую нормальность». Да, строят очень криво и косо — но это просто потому, что ручки из жопки и с головкой беда. А так — это одна дружная команда.

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