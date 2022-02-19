Оксана Самойлова рассказала о самом счастливом дне в своей жизни

Оксана Самойлова пояснила фанатам, что 18 февраля стал самым счастливым днем в ее жизни. Дело в том, что два года назад в этот день родился ее сын Давид.

Тот период оказался непростым для супруги Джигана, так как в их отношениях настал кризис. Несмотря на это, им удалось справиться с проблемами, а Оксана Самойлова не пожалела, что решилась на четвертого ребенка. В день рождения сына модель рассказала, что не подозревала, какими мальчики могут быть нежными, умными, красивыми и добрыми. Малыш часто целует ее руки, обнимает и говорит, как сильно любит маму. Самойлова надеется, что так будет продолжаться и дальше, а не только в период, когда Давид маленький.

Стоит отметить, что звездная пара воспитывает троих дочерей, а о сыне они мечтали очень долго, поэтому появление Давида на свет стало долгожданным событием для обеих родителей. Вероятно, рождение наследника повлияло и на поведение Джигана, так как после этого он вернулся к жене, изменил образ жизни и занялся воспитанием ребенка. Причину разногласий модель не называла, но намекала на неадекватное поведение рэпера, увлечение алкоголем и неверность.

Источник: bimru.ru