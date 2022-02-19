Муцениеце: «Могу прожить на одной гречке с тушенкой»

Агата Муцениеце рассказала, что не боится остаться без денег. Актриса, зарабатывающая 100.000 рублей за съемочный день, готова жить на гречке с тушенкой.

Актриса и известный блогер Агата Муцениеце обрела огромную популярность после громкого развода с Павлом Прилучным. Муцениеце получает хорошие гонорары за съемки в кино, но основным своим доходом она называет заработок от рекламы. Одна публикация в ее социальных сетях стоит 300.000 рублей.

Муцениеце не скрывает, что может осуществить любое свое желание, но и от реальной жизни не отрывается. Выросшая в бедной, многодетной семье, она заявила, что выживет, даже если придется питаться тушенкой с гречкой.

Ранее актриса заявляла, что для комфортной жизни ей нужно 5 млн рублей в месяц, сейчас она поняла, что может прожить имея в своем распоряжении гораздо меньшую сумму.

Источник: teleprogramma.pro