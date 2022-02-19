 

Муцениеце: «Могу прожить на одной гречке с тушенкой»

19.02.2022, 12:23, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Агата Муцениеце рассказала, что не боится остаться без денег. Актриса, зарабатывающая 100.000 рублей за съемочный день, готова жить на гречке с тушенкой.
Актриса и известный блогер Агата Муцениеце обрела огромную популярность после громкого развода с Павлом Прилучным. Муцениеце получает хорошие гонорары за съемки в кино, но основным своим доходом она называет заработок от рекламы. Одна публикация в ее социальных сетях стоит 300.000 рублей.

Муцениеце не скрывает, что может осуществить любое свое желание, но и от реальной жизни не отрывается. Выросшая в бедной, многодетной семье, она заявила, что выживет, даже если придется питаться тушенкой с гречкой.

Ранее актриса заявляла, что для комфортной жизни ей нужно 5 млн рублей в месяц, сейчас она поняла, что может прожить имея в своем распоряжении гораздо меньшую сумму.

Источник: teleprogramma.pro



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / Мнение: О полном провале России во внешней политике

14.03 / Мнение: Как работает новый водозабор на реке Бельбек

03.02 / Мнение: Кому не помог Далай-Лама

07.09 / Назван простой напиток от «плохого» холестерина

18.11 / А что бы выбрали вы? – Личное мнение

21.02 / Мнение: Антимонархические протесты в Испании

16.10 / Минфин разместит бессрочные гособлигации, обязательные к приобретению бюджетниками

25.02 / «Тут, конечно, крыть уже нечем»

29.11 / Крипта цивилизации – проект, рассчитанный на 6 000 лет

26.06 / Ты не мама просто – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика