Названы необычные признаки слежки за смартфоном

Эксперт Евгений Кашкин назвал необычные признаки слежки за смартфоном. Злоумышленники придумывают множество способов для своих махинаций, например, для получения доступа к персональным данным владельца гаджета.

Всегда нужно внимательно относиться к требованиям приложений на использование микрофона, камеры, медиафайлов. От них можно отказаться, но тогда некоторые из них будут некорректно работать. Кашкин отметил, что для некоторых приложений ряд разрешений является обязательным, а для остальных эти права просто абсурдны. К примеру, приложения для определение счета за домашний интернет, для работы которого не нужен доступ к камере, и так далее.

Немаловажным становится использование приложениями геолокации, когда требуется разрешение не только к данным GPS, но и к сведениям о сотовой связи, а также о подключениях к различным веб-ресурсам. В данной ситуации пользователю проще найти ближайшие компании или организации, но ему стоит знать, что ведется «слежка» за его перемещениями.

Важно понимать, каким именно образом и кем будет использоваться собираемая информация. Некоторые компании при приобретении билета на самолет предлагают сведения о дате вылета, маршруте с учетом пробок до аэропорта, действиях после приземления при прохождении регистрации, однако это должно вызвать опасения.

С развитием технологий развиваются и действия мошенников, поэтому стоит всегда выполнять меры предосторожности. Насторожиться необходимо, если смартфон резко начал терять мощность батареи, что может говорить о работе в фоновом режиме ряда приложений, а также при перегреве устройства в состоянии покоя. Признаком «слежки» может быть зависание работы гаджета без особых причин, появление шума или посторонних звуков во время разговора.

Чтобы защититься от мошенников, стоит регулярно менять пароли для самого устройства и установленных в нем приложений, не подключаться к подозрительным сетям Wi-Fi и с помощью них не осуществлять онлайн-покупки.

Источник: 1prime.ru