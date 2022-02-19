Молдавский самолёт написал в небе «расслабьтесь», пролетая рядом с границей Украины

Самолёт компании Air Moldova написал в воздухе недалеко от украинской границы слово «расслабьтесь» на английском языке, пишет The Insider. Издание отмечает, что это было сделано на фоне значительного роста напряжённости вокруг Украины.



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В минувший четверг пассажирский самолёт компании Air Moldova, пролетавший рядом с украинской границей, предпринял необычную миссию, пишет The Insider. Воздушное судно призвало всех «расслабиться» на фоне нарастающих опасений по поводу начала вооружённого конфликта в регионе.

Как пишет издание, молдавский пассажирский самолёт вылетел из Кишинёва в четверг в 16:12 по местному времени. Полёт продлился 1 час 38 минут: за это время самолёт нарисовал в небе надпись RELAX («расслабьтесь». — ИноТВ). Многие зрители наблюдали за этим процессом в режиме онлайн с помощью специального приложения.

После завершения своей миссии самолёт приземлился в Кишинёве в 17:50 по местному времени, пишет The Insider. Издание пишет, что представители Air Moldova пока никак не прокомментировали случившееся.

The Insider напоминает, что полёт молдавского самолёта происходил на фоне возросшего напряжения вокруг Украины. В минувший четверг президент США Джо Байден заявил, что вероятность российского вторжения остаётся «очень высокой».