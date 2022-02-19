 

“Точно мужчина”, “Это не женщина”. В сеть попали фото 41-летней супермодели Бундхен, сделанные во время пробежки

19.02.2022, 12:04, Новости дня
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Снимки с Бундхен были сделаны в Коста-Рике. 41-летняя модель была запечатлена в зеленых коротких шортах, черном спортивном топе, с наушниками и телефоном в руке.

“Это точно мужчина”, – написала пользователь harryforshaw777.

“О боже, скелет”, – отметила beldalewis.

“Это не женщина”, – отреагировала virture_liberty_1776.

“Это мужчина?” – спросила lilithinnabit.

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Публикация от Just Jared (@justjared)

Контекст:

Бундхен родилась 20 июля 1980 года в Оризонтине, Бразилия. Известна как одна из бывших ангелов компании по продаже женского белья Victoria’s Secret. Бундхен 14 раз подряд была названа самой высокооплачиваемой моделью по версии журнала Forbes.

В 2009 году модель вышла замуж за спортсмена Тома Брэди. Пара воспитывает двух детей – сына Бенджамина (2009) и дочь Вивиан (2012).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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