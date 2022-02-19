 

Гончар: Ни нефтепровода, ни газопровода с названием “Дружба” в Луганске или Луганской области нет и никогда не было

19.02.2022, 12:04, Новости дня
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Взрыв в оккупированном Луганске. По сообщениям росагитпропа, то ли нефтепровод взорвался, который “Дружба” называется, то ли газопровод, который тоже “Дружбой” обозвали.

Сообщаю: ни нефтепровода, ни газопровода с названием “Дружба” в Луганске или Луганской области нет и никогда не было.

Есть нефтепровод с таким названием, но он через Донбасс не пролегает. Никакой газопровод, имеющий стратегическое значение для транзита газа в Европу, через оккупированные территории тоже не проходит.

Взрыв, вероятно, рукотворный, как раз под эвакуацию на скорую руку для нагнетания паники – горит-то эффектно, особенно ночью.

Скорее всего, это где-то на газораспределительной станции или возле нее. В Луганске и под Луганском рвалось уже не раз. Последние разы – 15 января, 15 февраля и 18 июня прошлого года. Конечно, все это “происки укропов”. Впоследствии местные МГБисты сообщат вот в таком духе: “15 февраля 2021 года в 23.05 неустановленными лицами в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности “ЛНР” произошел взрыв на участке городского газопровода среднего давления диаметром 400 мм, расположенного на пересечении улиц Фрунзе, Ленинградская и 2-я Беломорская в Октябрьском районе Луганска. На месте работает оперативно-следственная группа “МГБ ЛНР”. Факт взрыва газопровода квалифицирован как “диверсия” согласно ч. 1 ст. 342 УК “ЛНР”. Возбуждено уголовное дело”.

Источник: Michael Gonchar / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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