 

Россияне повторили рекорд по количеству медалей на зимней Олимпиаде

19.02.2022, 11:58, Новости дня
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Сборная РФ на Играх в Пекине с 29 медалями повторила рекорд для отечественных команд по числу наград, завоеванных в рамках одной зимней Олимпиады.

На Играх-1988 в Калгари сборная Советского Союза завоевала 29 медалей (11 золотых, девять серебряных, девять бронзовых), команда РФ на Олимпиаде в Сочи также взяла 11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых наград, передает РИА «Новости».

В субботу, 19 февраля, в лыжном масс-старте на 28,4 км (дистанция была сокращена с 50 до 28,4 км из-за погодных условий) Александр Большунов завоевал золото, Иван Якимушкин – серебро.

При этом Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом.



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