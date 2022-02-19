 

Глава Еврокомиссии рассказала, какие области затронут санкции Евросоюза против РФ

19.02.2022, 11:58, Новости дня
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Санкции Евросоюза против РФ в случае эскалации вокруг Украины затронут энергетический сектор и высокие технологии, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы уже согласовали жесткие требования против России, которые имеют выход в энергетическом отношении и по высокой технологии», – приводит слова фон дер Ляйен РИА «Новости».

Ранее страны Киев, ряд европейских стран и Вашингтон не раз обвиняли Россию в подготовке к нападению на Украину. В Кремле эти обвинения отвергают.

Президент РФ Владимир Путин говорил о том, что Западные страны введут санкции против РФ и Белоруссии в любом случае, повод для этого будет найден. Цель – затормозить развитие РФ и Белоруссии. 



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