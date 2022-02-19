 

Крымские ученые создают вакцину от рака

19.02.2022, 11:56, Новости дня
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Ученые из Крыма надеются, что уже в скором времени люди смогут воспользоваться эффективной вакциной от рака. Они приступили к разработке нового средства после ряда исследовательских работ.

Данные, полученные в ходе работы, позволили выяснить, что часто рак развивается из-за проблем с иммунной системой. Это натолкнуло учёных на мысль, что можно обучить клетки распознавать онкологию и бороться с ней. На данный момент препарат находится в стадии разработки.

Крымские специалисты недавно представили и уникальный метод диагностики раковых новообразований с помощью молекулярных технологий. Это помогло многим людям, которые даже не подозревали, что имеют онкологию на ранней стадии.



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