 

Диабет предлагают лечить с помощью программирования клеток

19.02.2022, 11:55, Новости дня
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Ученые из Соединённых Штатов Америки провели исследование, направленное на изучение особенностей диабета первого типа. Они выяснили, как избавить людей от этого аутоиммунного заболевания. Новый метод терапии основан на особых клетках.

Диабет первого типа развивается на фоне того, что иммунная система начинает атаковать клетки поджелудочной железы. В результате орган не может вырабатывать инсулин. Исследователи решили воспользоваться иммунными клетками, применяемыми для терапии некоторых онкологических новообразований, но модифицировали их.

Процесс терапии включает в себя забор крови у пациента с диабетом, добавление в нее особого состава и ввод раствора с помощью инфузии. В результате иммунитет перестает атаковать поджелудочную железу и состояние здоровья нормализуется.



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