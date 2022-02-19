Специалисты разработали материал для небьющихся телефонов

Новое исследование помогло специалистам из Массачусетского технологического института разработать инновационный материал, который уже в скором времени могут начать использовать для производства прочной техники.

Особенность разработки в том, что она сама по себе собирается в специальном растворе. Материал легче пластика, но прочнее пуленепробиваемых стекол в шесть раз. Он также в два раза превосходит сталь по этому показателю.

На данный момент ученые оформляют патент для того чтобы материал поступил в массовое производство и вышел из лаборатории. Только тогда производители смогут использовать его для создания прочной техники нового поколения.