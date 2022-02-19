 

Найден минерал, способный решить проблемы с памятью

19.02.2022, 11:55, Новости дня
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Минерал селен оказался крайне полезным для работы мозга. Он предотвращает возрастные изменения памяти и ускоряет процесс восстановления после инсульта. В ходе исследовательской работы эксперты из Австралии проверили, насколько полезен селен.

Для этого были привлечены лабораторные грызуны, которым регулярно давали добавки с селеном, а также на постоянной основе анализировали состояние их здоровья. Выяснилось, что селен запустил процесс формирования новых нейронов у мышей и улучшил их когнитивные способности.

Данные полезные свойства селена доступны и человеку. Много минерала содержится в бразильских орехах, цельнозерновом хлебе, мясе и морепродуктах. Также продаются специальные витаминные комплексы, где есть селен.



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