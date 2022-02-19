Мнение: В ДНР объявлена всеобщая мобилизация

В ДНР официально объявили о начале всеобщей мобилизации. Не прошло и 8 лет.

В ближайшее время данное заявление по идее будет продублировано Пасечником, который также объявит о начале мобилизации в ЛНР. Это помимо уже начавшегося приема добровольцев в военкоматах и подготовке к отправке добровольцев из РФ из числа ветеранов кампаний 2014-2015.

Трансляция событий на Донбассе продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin

—