 

Мнение: В ДНР объявлена всеобщая мобилизация

19.02.2022, 11:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ДНР официально объявили о начале всеобщей мобилизации. Не прошло и 8 лет.

В ближайшее время данное заявление по идее будет продублировано Пасечником, который также объявит о начале мобилизации в ЛНР. Это помимо уже начавшегося приема добровольцев в военкоматах и подготовке к отправке добровольцев из РФ из числа ветеранов кампаний 2014-2015.

Трансляция событий на Донбассе продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / Истории о том, как повреждение мозга наделило людей большим талантом

18.12 / Дочь Волочковой предпочла жить с отцом из-за денег

09.08 / Составлен ТОП-3 скоростных премиальных седанов

12.01 / Игровой видеоблогер Денис Бейсовский умер после заражения коронавирусом

01.12 / Эксперт развеял мифы о смартфонах, в которые давно пора прекратить верить

10.02 / Вышел за рамки: какие предложения сделал Макрон Путину во время переговоров в Москве

22.08 / Все, что ты помнишь, важно

24.12 / Жена Валерия Карпина: «Романа между мужем и моей мамой не было»

22.10 / Скандалы: «Мы не хотим в список Forbes»

26.11 / История тройняшек, разлученных специально в рамках секретного научного эксперимента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика