Мнение: В ДНР объявлена всеобщая мобилизация
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В ДНР официально объявили о начале всеобщей мобилизации. Не прошло и 8 лет.
В ближайшее время данное заявление по идее будет продублировано Пасечником, который также объявит о начале мобилизации в ЛНР. Это помимо уже начавшегося приема добровольцев в военкоматах и подготовке к отправке добровольцев из РФ из числа ветеранов кампаний 2014-2015.
Трансляция событий на Донбассе продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin
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Источник: Colonel Cassad
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