 

«Уверен, Путин уже принял решение»

19.02.2022, 11:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Джо Байден выступил с обращением по ситуации вокруг Украины.

Президент США Джо Байден выступил с обращением по ситуации вокруг Украины, в котором заявил, что, по его данным, Владимир Путин уже принял решение по поводу возможного вторжения РФ в Украину. Прямую трансляцию выступления вел Белый дом.

Американский лидер считает, что Киев пытаются спровоцировать в Донбассе. Он уверен, что российские войска остаются близ границ с Украиной: по его словам, они планируют вторжение в течение нескольких дней. Байден отметил, что США не собираются отправлять своих военных в Украину, однако заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

«Украине нет никакого смысла атаковать. РФ продолжает фабриковать заявления о готовящейся атаке Украины на Россию. Это классика, которую РФ уже использовала», — сказал Байден.

Перед выступлением Байден успел обсудить сложившуюся ситуацию с лидерами стран НАТО — Британии, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Канады, самого альянса и ЕС.

Сегодня в Белом доме вновь напомнили, что в случае военной агрессии со стороны РФ США введут санкции против крупнейших российских финансовых институтов и госкомпаний, а также против ряда секторов промышленности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Донбасса массово эвакуируют в Ростов-на-Дону. Главное

Россия примет до 700 тысяч беженцев и уже готова платить им деньги. Рубль стремительно падает

Соответствующее заявление было сделано после того, как главы самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» объявили о массовой эвакуации местных жителей в Россию: выехать, по оценкам властей, должны будут около 700 тысяч человек. В «ДНР» и «ЛНР» это решение объяснили якобы готовящимися военными действиями со стороны Украины.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Только за полчаса перед выходом: как пользоваться кремами в морозы

25.03 / Звезда фильмов Disney Эшли Тисдейл впервые стала мамой

25.09 / Ученые обнаружили 14 генов, которые могут спровоцировать увеличение веса

16.06 / Мнение: Переговоры Байдена и Путина в Женеве

25.11 / Триумф Бейонсе, гнев The Weeknd: объявлены номинанты премии “Грэмми”

20.12 / Мнение: Исключительное событие

11.05 / Скандалы: «Тут военный депутат требует два вертолета и Шойгу…»

26.03 / Радиация от одного компьютерного монитора уничтожила 10 тысяч тараканов за месяц

01.09 / Мнение: Письмо: “Здоровый зрелый мужчина”

13.10 / Ученые из США назвали продукты, вызывающие головную боль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика