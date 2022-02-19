«Уверен, Путин уже принял решение»

Джо Байден выступил с обращением по ситуации вокруг Украины.

Президент США Джо Байден выступил с обращением по ситуации вокруг Украины, в котором заявил, что, по его данным, Владимир Путин уже принял решение по поводу возможного вторжения РФ в Украину. Прямую трансляцию выступления вел Белый дом.

Американский лидер считает, что Киев пытаются спровоцировать в Донбассе. Он уверен, что российские войска остаются близ границ с Украиной: по его словам, они планируют вторжение в течение нескольких дней. Байден отметил, что США не собираются отправлять своих военных в Украину, однако заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

«Украине нет никакого смысла атаковать. РФ продолжает фабриковать заявления о готовящейся атаке Украины на Россию. Это классика, которую РФ уже использовала», — сказал Байден.

Перед выступлением Байден успел обсудить сложившуюся ситуацию с лидерами стран НАТО — Британии, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Канады, самого альянса и ЕС.

Сегодня в Белом доме вновь напомнили, что в случае военной агрессии со стороны РФ США введут санкции против крупнейших российских финансовых институтов и госкомпаний, а также против ряда секторов промышленности.

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Соответствующее заявление было сделано после того, как главы самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» объявили о массовой эвакуации местных жителей в Россию: выехать, по оценкам властей, должны будут около 700 тысяч человек. В «ДНР» и «ЛНР» это решение объяснили якобы готовящимися военными действиями со стороны Украины.

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