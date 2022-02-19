Невзоров оставил наследникам квартиру в Москве и дачу в Мытищах

Вчера в возрасте 72 лет скончался известный народный артист РФ Борис Невзоров. У актера осталось немало близких ему людей и трое детей. Еще при жизни артист говорил, что именно он оставит им в наследство. У актера имелась недвижимость в столице и Подмосковье.

В наследство артист оставил близким квартиру и дачу в Мытищах. За 5-комнатную квартиру, расположенную в центре столицы страны, актёр ранее судился с экс-избранницей Аллой Пановой. Ради данной недвижимости знаменитость продал другое своё имущество, а после расставания с избранницей готов был всеми силами защищать это место.

Наследниками артиста станут его дети: сын и две дочери, а также последняя жена Елена Хрипунова. Разница в возрасте супругов – 25 лет. Журналисты сейчас не исключают того, что бороться за наследство будет и Алла Панова. Впрочем, пока это только догадки, подтверждения данной информации нет.

При жизни Невзоров говорил, что квартира в центре Москвы, которую он приобрел на честно заработанные средства, была его «богатством». Также артист владел дачей в Мытищах, где на 11 сотках построены сразу два дома. Стоит отметить, своей последней избраннице Невзоров приобрел двухкомнатную квартиру в Подмосковье. При этом официально союз не был зарегистрирован.

Пока неясно, составил ли Невзоров завещание. Но в любом случае все имущество Бориса Георгиевича будет поделено между наследниками по закону.

Источник: www.popcornnews.ru