 

От Елены Воробей сбежал жених

19.02.2022, 11:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жених юмористки Елены Воробей не решился на вступление в брак и сбежал. Артистка поделилась историей своего «землетрясения в личной жизни».
Известная юмористка Елена Воробей мало говорит о происходящем на личном фронте. Рассказать о том, почему не состоялась ее свадьба в 2021, артистка решилась только сейчас.

Подготовка к свадьбе юмористки и ее несостоявшегося будущего мужа Сергея Евтуховича началась еще в 2020 году. Воробей продемонстрировала шикарное обручальное кольцо и заявила, что готовится стать женой. Пара познакомилась в Минске, где Елена Воробей была на гастролях, после чего у них завязались романтические отношения, пояснила звездай программе «Ты не поверишь!».

Однако свадьбе так и не суждено было состояться. Жених решил расстаться накануне торжества, которое так долго планировалось.

Источник: teleprogramma.pro



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / Жириновский предложил три решения проблемы в Афганистане

27.05 / Адский тащер

19.05 / Для здоровья и безопасности: 7 признаков того, что нужно положить конец токсичным отношениям

18.02 / Злые люди – Личное мнение

03.12 / Уровень рождаемости в Китае опустился ниже опасной черты, население может начать сокращаться

19.11 / Доктор военных наук Сивков предрек ядерную войну на Украине

03.03 / “Встала и ушла”: Анна Седокова прокомментировала скандал на шоу Максима Галкина

09.06 / Мнение: Новые подходы

12.02 / Плиссированная мини-юбка и велюровый спортивный костюм: пять модных предметов стиля нулевых, которые возвращаются

05.08 / Начиная сначала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика