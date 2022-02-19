От Елены Воробей сбежал жених

Жених юмористки Елены Воробей не решился на вступление в брак и сбежал. Артистка поделилась историей своего «землетрясения в личной жизни».

Известная юмористка Елена Воробей мало говорит о происходящем на личном фронте. Рассказать о том, почему не состоялась ее свадьба в 2021, артистка решилась только сейчас.

Подготовка к свадьбе юмористки и ее несостоявшегося будущего мужа Сергея Евтуховича началась еще в 2020 году. Воробей продемонстрировала шикарное обручальное кольцо и заявила, что готовится стать женой. Пара познакомилась в Минске, где Елена Воробей была на гастролях, после чего у них завязались романтические отношения, пояснила звездай программе «Ты не поверишь!».

Однако свадьбе так и не суждено было состояться. Жених решил расстаться накануне торжества, которое так долго планировалось.

Источник: teleprogramma.pro