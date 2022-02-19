 

BFM TV – Брижит Макрон встретится в суде с обидчицами, назвавшими её трансгендером

19.02.2022, 11:24, Новости дня
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Две женщины, распространявшие в интернете ложные слухи о Брижит Макрон, предстанут перед судом в Париже, пишет BFM TV. Как передаёт издание, обвиняемые распространяли теорию о том, что первая леди Франции на самом деле является трансгендером. К иску жены президента присоединились её трое детей и брат, передаёт сайт телеканала.


AP

Две женщины, распространявшие в интернете ложный слух о том, что Брижит Макрон на самом деле трансгендер, предстанут перед судом по требованию супруги президента, пишет BFM TV со ссылкой на источники во французской системе правосудия. Первое слушание в рамках этого гражданского процесса  было назначено на 15 июня в 17-й палате парижского суда.

По словам источника, иск Брижит Макрон основывается на положениях Гражданского кодекса, касающихся защиты частной жизни. По информации французских СМИ, трое детей Брижит Макрон и её брат присоединились к иску, в частности, обвинив женщин в посягательстве на частную жизнь, нарушении прав личности и нарушении права на изображение.

Одна из женщин, против которой был подан иск, презентует себя как «медиума», а другая представляется «независимым журналистом», пишет издание. 10 декабря они разместили на YouTube-канале «медиума» фотографии первой леди и её семьи. С их подачи в последние месяцы в социальных сетях распространились сообщения о том, что Брижит Макрон, урождённая Тронье, на самом деле является трансгендером, чьё имя при рождении было Жан-Мишель, напоминает сайт телеканала. Утверждалось, что для сокрытия этого факта был организован масштабный заговор. Как сообщается, позже эти домыслы вылились в более серьёзные обвинения в педофилии в адрес первой леди Франции.



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