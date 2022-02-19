Умер актер Борис Невзоров

Причиной смерти актера стали последствия заражения коронавирусной инфекцией.

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Контекст:

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминская (Краснодарский край, РФ). Дебютировал в кино он в 1975 году, снявшись в фильме “Дорога”. Последняя картина с его участием вышла в 2021-м. Известность ему принесли роли в таких российских сериалах, как “Каменская”, “Дальнобойщики”, “Даша Васильева”. Всего же на счету Невзорова более 100 ролей в кино и сериалах.

В последние годы жизни актер состоял в отношениях с бухгалтером Еленой Хрипуновой, которая моложе его на 25 лет. В декабре 2020 года у них родилась дочь.

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