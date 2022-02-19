 

Умер актер Борис Невзоров

19.02.2022, 11:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Причиной смерти актера стали последствия заражения коронавирусной инфекцией.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1554375641602138&id=100010891505703

Контекст:

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминская (Краснодарский край, РФ). Дебютировал в кино он в 1975 году, снявшись в фильме “Дорога”. Последняя картина с его участием вышла в 2021-м. Известность ему принесли роли в таких российских сериалах, как “Каменская”, “Дальнобойщики”, “Даша Васильева”. Всего же на счету Невзорова более 100 ролей в кино и сериалах.

В последние годы жизни актер состоял в отношениях с бухгалтером Еленой Хрипуновой, которая моложе его на 25 лет. В декабре 2020 года у них родилась дочь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / Полиция нашла мертвой семилетнюю девочку, которую искали в Херсонской области несколько суток

06.05 / Россия в ООН пытается продвигать ложные нарративы об Украине

16.01 / Facebook заблокировал корейского чат-бота за ненависть к секс-меньшинствам

19.08 / В ВОЗ рассказали о способе спасти жизнь при штамме COVID «дельта»

26.01 / Горовая на Мальдивах получила сертификат дайвера

05.11 / В Австрии сообщили сотрудничестве с ФБР по теракту в Вене

25.06 / Зеленский: Мы находимся в плане Б по Донбассу

15.07 / В США полицейский застрелил мужчину после конфликта из-за маски

22.07 / В РФ решили не откладывать сроки запуска 5G

14.08 / В мире: Израиль лишают главного «инструмента устрашения террористов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика