Россия планирует аресты и убийства политиков, антикоррупционеров и политических эмигрантов после вторжения в Украину – СМИ

Они сообщили, что РФ подготовила списки украинских политических деятелей и других известных людей, которые должны быть арестованы или убиты в случае нападения России на Украину.

Действия РФ, скорее всего, будут направлены против тех, кто выступает против деятельности России, в том числе – журналистов, а также представителей религиозных и этнических меньшинств, сказал на условиях анонимности американский чиновник.

Отмечается, что в администрации президента США Джо Байдена также были поражены тем, насколько формализованы списки, нацелены на любого, кто может бросить вызов российской повестке дня.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Совете Безопасности ООН 17 февраля заявил, что Штаты имеют информацию, которая говорит, что Россия после вторжения будет нападать на конкретные группы украинцев.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. Главари группировок “ЛДНР” объявили о начале “эвакуации” населения в Россию из-за “эскалации ситуации”.

Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

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