 

Все пункты пропуска в Ростовской области начали работать только на въезд

19.02.2022, 11:14, Новости дня
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Все пограничные пункты пропуска в Ростовской области работают только на въезд в Россию, сообщил представитель погрануправления УФСБ по Ростовской области на совещании с участием врио главы МЧС Александра Чуприяна.

Представитель УФСБ сообщил, что «все пункты пропуска были переведены только на въезд в Россию, с 09.00 мск 19 февраля погранупавление осуществляет деятельность в усиленном режиме», передает ТАСС.

С 18 февраля осуществляется пограничный контроль и организован пропуск через государственную границу граждан отдельных районов Донецкой и Луганской областей, следовавших в Россию.

Уточняется, что «все места пересечения границы переведены на круглосуточный режим функционирования, пропуск беженцев организован через шесть автомобильных, два железнодорожных пункта пропуска в восьми местах пересечения границы».

Отмечается, что жители Донбасса активно прибывают в пункты пропуска Донецк и Матвеев Курган, «сбоев в работе пунктов пропуска в местах пересечения границы не допущено».

Ранее в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа беженцев из Донбасса.

Готовность принять беженцев выразили в Оренбургской, Саратовской и Пензенской областях, в Якутии и Башкирии, а также в Абхазии.



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