 

За сутки в РФ госпитализировали 15 тыс. человек с коронавирусом

19.02.2022, 11:14, Новости дня
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Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 15062, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Количество госпитализаций составило 15062 человека, на 19,2% меньше по сравнению с 18 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

За сутки в стране выявили 179 147 случаев заболевания, в целом в РФ выявлено 15 020 573 случая коронавируса в 85 регионах.

В связи с выздоровлением за сутки выписали 191 098 человек, на 3,7% меньше по сравнению с 18 февраля. За это же время подтверждены 798 смертей.

За весь период зафиксировано 344 755 летальных исходов, выздоровели 12 217 942 человека.

В Москве за сутки выявлено 6874 случая COVID, в Санкт-Петербурге – 18 042.

Накануне в РФ за сутки госпитализировали 18632 человека с коронавирусом.



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