 

Стало известно расписание отправки поездов из ДНР в Ростовскую область

19.02.2022, 11:14, Новости дня
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Пассажирские составы отправятся со станции города Иловайска для эвакуации граждан ДНР в Россию, сообщил глава администрации Горловки в Донбассе Иван Приходько в своем официальном канале в Telegram.

«Уважаемые горловчане, сообщаю об отправке со станции города Иловайска пассажирских составов, эвакуирующих граждан Донецкой народной республики в Российскую Федерацию. Отправка будет осуществляться в 11:00, в 12:10, в 14:10, в 15:30, в 16:40, в 17:40 и в 18:40», – говорится в сообщении.

Отмечаете, что поезда могут вместить более 5 тыс. пассажиров.

Ранее руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы со стороны Киева. В первую очередь вывозят женщин, детей и людей пожилого возраста.

Глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.



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