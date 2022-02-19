 

Российские ученые нашли эффективные способы борьбы с ранним кариесом

19.02.2022, 11:10, Новости дня
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Кариес становится все более распространенной проблемой. Лечат его в основном с помощью пломбирования, но данный метод терапии имеет свои недостатки. Например, в пломбах или между ними и зубом могут появиться трещины и бактерии, вызывающие кариес. Недавно появился новый способ предсказывания влияния выбранного типа лечения на зубную ткань.

Специалисты из Донского государственного технического университета в ходе исследовательской работы создали новый метод подбора типа терапии кариеса, который позволит на основе многих параметров эффективно подобрать лечение.

По мнению специалистов, на ранних стадиях кариеса зубы можно лечить без сверления и пломбирования, не нарушая целостность зубной эмали.



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