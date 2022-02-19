В Японии создали противомикробное покрытие для одежды

Эксперты из Японии представили новое покрытие для одежды. Оно обладает противомикробными свойствами и не смывается, а это значит, что ее можно стирать без опасений. Разработка принадлежит исследовательской команде из Токийского университета.

Серебро часто используется для создания противомикробных поверхностей, так как частицы этого металла эффективно справляются с микробами и бактериями. Однако есть один недостаток покрытий на основе серебра. Они плохо сохраняются после стирки, поэтому эксперты решили воспользоваться полифенолами.

Полифенолы содержатся в красном вине и шоколаде, что и определяет их цвет, но на оттенок одежды они никак не влияют. Они и помогли ученым разработать покрытие, которое не смывается водой.