 

В Японии создали противомикробное покрытие для одежды

19.02.2022, 11:10, Новости дня
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Эксперты из Японии представили новое покрытие для одежды. Оно обладает противомикробными свойствами и не смывается, а это значит, что ее можно стирать без опасений. Разработка принадлежит исследовательской команде из Токийского университета.

Серебро часто используется для создания противомикробных поверхностей, так как частицы этого металла эффективно справляются с микробами и бактериями. Однако есть один недостаток покрытий на основе серебра. Они плохо сохраняются после стирки, поэтому эксперты решили воспользоваться полифенолами.

Полифенолы содержатся в красном вине и шоколаде, что и определяет их цвет, но на оттенок одежды они никак не влияют. Они и помогли ученым разработать покрытие, которое не смывается водой.



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