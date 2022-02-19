 

Что произойдет с организмом при отказе от шоколада на месяц

19.02.2022, 10:54, Разное
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Диетологи из США рассказали, что произойдет с организмом человека при отказе от шоколада на месяц. Изменения коснутся как самого тела, так и эмоционального состояния.
По словам диетолога Джея Ковина, отсутствие шоколада в рационе позволит нормализовать настроение. Дело в том, что лакомство содержит сахар, являющийся снижающим уровень энергии токсином. Иными словами, при отказе от шоколада у человека исчезнут перепады настроения и раздражительность.

Также специалист заявил, что отказ от шоколада позволит снизить вес. Причиной набора веса зачастую является употребление продуктов со скрытым содержанием сахара, в числе которых и вышеуказанное лакомство.

Диетолог Дэниэл Макэвой отметил, что благодаря отказу от шоколада можно улучшить качество сна, так как в организм не будет поступать кофеин. Это решение поможет снизить тревожность, поэтому человек будет чувствовать себя более расслабленным.

При отказе от шоколада снижается риск развития сердечно-сосудистых недугов. Лучше заменить лакомство фруктами или орехами. При употреблении сладкого продукта у человека может возникать изжога или кислотный рефлюкс, поэтому исключение его из рациона позволит избавиться и от этих проблем.

Источник: gazeta.spb.ru



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