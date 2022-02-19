Слезы на «Голос. Дети»: Гагарина на была вынуждена утешать певцов

Детям трудно было совладать с эмоциями, после того, как к ним никто не повернулся. Полина Гагарина не смогла спокойно сидеть в судейском кресле и вынуждена была утешать юных певцов.

Маленькие исполнители расстраиваются, когда их талант остается недооцененным судьями. Слезы на шоу «Голос. Дети» – обычное явление, но Полина Гагарина не смогла смотреть, как плачут те, кто не прошел отбор. Певица подбежала к Даниилу Ермолаеву и попыталась утешить его. Растрогавшись, Гагарина сказала: «Не люблю, когда мальчики в слезах».

Плакать в этот день пришлось многим, Варвара Терехина тоже расплакалась на сцене. Певица Полина Гагарина выскочила на сцену, чтоб успокоить девочку. Поднять настроение юной исполнительнице удалось при помощи совместной фотосессии с судьями проекта.

Источник: teleprogramma.pro