 

Слезы на «Голос. Дети»: Гагарина на была вынуждена утешать певцов

19.02.2022, 10:54, Разное
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Детям трудно было совладать с эмоциями, после того, как к ним никто не повернулся. Полина Гагарина не смогла спокойно сидеть в судейском кресле и вынуждена была утешать юных певцов.
Маленькие исполнители расстраиваются, когда их талант остается недооцененным судьями. Слезы на шоу «Голос. Дети» – обычное явление, но Полина Гагарина не смогла смотреть, как плачут те, кто не прошел отбор. Певица подбежала к Даниилу Ермолаеву и попыталась утешить его. Растрогавшись, Гагарина сказала: «Не люблю, когда мальчики в слезах».

Плакать в этот день пришлось многим, Варвара Терехина тоже расплакалась на сцене. Певица Полина Гагарина выскочила на сцену, чтоб успокоить девочку. Поднять настроение юной исполнительнице удалось при помощи совместной фотосессии с судьями проекта.

Источник: teleprogramma.pro



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