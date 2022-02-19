США отговаривали Зеленского от поездки в Мюнхен на конференции по безопасности – СМИ

В Белом доме опасаются, что отсутствием Зеленского может воспользоваться президент РФ Владимир Путин.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров рассказал NBC News, что президент собирается лететь в Мюнхен, но “наблюдает за ситуацией, которая становится все более критической”, и может поменять планы, “если будет серьезная эскалация или какие-то беспокоящие сообщения”.

По информации CNN, в администрация Байдена в частном порядке пыталась отговорить Зеленского от поездки на международную конференцию в Мюнхене в разгар кризиса.

Пресс-секретаря Байдена Джен Псаки спросили 18 февраля на брифинге, выражали ли официальные лица США обеспокоенность по поводу отъезда Зеленского из Украины в условиях эскалации ситуации со стороны РФ.

“Это решение, которое должен принять он, – ответила Псаки, ее цитирует сайт Белого дома. – Это то, что мы также передаем в частном порядке. Но независимо от того, какое решение он примет, он получит поддержку Соединенных Штатов”.

Поездку Зеленского в Мюнхен прокомментировал также Байден, сообщается на сайте Белого дома. Журналисты спросили его 18 февраля в ходе брифинга, разумно ли президенту Украины покидать страну, если вторжение РФ так неизбежно, как говорят США.

“Он сам вправе принимать решение. Я разговаривал с Зеленским раз десять – может, больше, не знаю, – отметил Байден. – В поисках дипломатического решения это может быть – может быть, мудрым выбором. Но это его выбор”.

Намерение Зеленского поехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности в ходе брифинга 18 февраля, который транслировался в Facebook Офиса президента, подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Зеленский должен выступить на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля.

Мюнхенская конференция проводится ежегодно с февраля 1963 года. Форум собирает в Германии представителей мировой политической элиты, он является крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности.

В 2022 году конференция проходит в Мюнхене с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. Главари группировок “ЛДНР” объявили о начале “эвакуации” населения в Россию из-за “эскалации ситуации”.

Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

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