На Донбассе погиб украинский военный, он получил осколочное ранение
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Командование ВСУ вразило соболезнования родным и близким погибшего.
С начала суток по состоянию на 9.00 на Донбассе зафиксировали 19 нарушений режима прекращения огня, 16 из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
“Противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем. В Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно “Орлан-10″, с пересечением линии столкновения”, – отметили в штабе.
В ВСУ подчеркнули, что оккупанты ведут огонь из населенных пунктов и размещают артиллерийские системы рядом с жилыми домами.
“Такими действиями враг пытается заставить подразделения ВСУ открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей. Отмечаем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права”, – подчеркнули украинские военные.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/253948616918224
18 февраля боевики 66 раз нарушили режим тишины, 52 из них – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
Контекст:
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.
На этом фоне боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков “ЛНР” Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали “внушительную ударную группировку” и якобы планируют “глубокий прорыв” в ОРЛО.
Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.
Президент РФ Владимир Путин призвал власти Украины к переговорам с “ЛДНР” и поручил выплачивать жителям ОРДЛО, прибывающим в РФ, деньги.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.
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