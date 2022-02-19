Зеленский решил отправиться на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский решил отправиться на Мюнхенскую конференцию по безопасности, он вернется в Киев в этот же день, заявили в офисе украинского лидера.

В Мюнхене Зеленский встретится с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и вице-президентом США Камалой Харрис, передает ТАСС.

При этом ранее президент США Джо Байден заявил, что, на его взгляд, решение Зеленского ехать на Мюнхенскую конференцию не является мудрым, «но решать ему».

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.