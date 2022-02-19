Песков сообщил о запланированном разговоре Путина с Макроном

На воскресенье, 20 февраля, у президента РФ Владимира Путина запланирован телефонный разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

«Да. Запланирован», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Пескова.

Ранее представитель Кремля разъяснил слова Путина, сказанные президенту Франции Эммануэлю Макрону по поводу идеи Госдумы признать ДНР и ЛНР.