 

Ученый рассказал, люди с какой группой крови тяжелее переносят COVID-19

19.02.2022, 10:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Научный сотрудник Новосибирского государственного университета заявил, что взаимосвязь между тяжестью течения коронавирусной инфекции нового типа и группой крови существует. Выводы сделаны на основе статистических данных.

Ученые из Российской Федерации уже давно исследуют, как зависит тяжесть протекания коронавируса от группы крови человека. На данный момент известно, что обладатели первой группы практически не сталкиваются с тяжелыми симптомами, а вторая группа делает людей уязвимыми к негативному воздействию вируса с точки зрения общего состояния организма.

Про третью и четвертую группы крови ничего не сказано, так как исследования на эту тему еще продолжаются.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Названы возможные сроки ослабления ограничений на въезд в ЕС

03.10 / Трамп проведет несколько дней в госпитале после положительного теста на COVID-19

28.06 / Салливан встретился в Москве с Ушаковым

15.12 / Украинские ученые просят не назначать Шкарлета министром образования

13.05 / США отправили Москве «решительное послание» масштабными учениями в Восточной Европе

11.01 / Бари Алибасов расплакался из-за беспорядков в Казахстане

21.04 / Зюганов: Признать Донецкую и Луганскую республику – это воля наших соотечественников

14.10 / Пашинян заявил о неудачном блицкриге Азербайджана и Турции в Карабахе

27.07 / Вице-премьер Словакии сделал прививку «Спутником V»

25.08 / Происшествия: За пожар в Анапе ответят «дикари» и жадные капитаны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика