Ученый рассказал, люди с какой группой крови тяжелее переносят COVID-19

Научный сотрудник Новосибирского государственного университета заявил, что взаимосвязь между тяжестью течения коронавирусной инфекции нового типа и группой крови существует. Выводы сделаны на основе статистических данных.

Ученые из Российской Федерации уже давно исследуют, как зависит тяжесть протекания коронавируса от группы крови человека. На данный момент известно, что обладатели первой группы практически не сталкиваются с тяжелыми симптомами, а вторая группа делает людей уязвимыми к негативному воздействию вируса с точки зрения общего состояния организма.

Про третью и четвертую группы крови ничего не сказано, так как исследования на эту тему еще продолжаются.