 

Дефицит витамина D в 14 раз повышает риски тяжелого COVID-19

19.02.2022, 10:26, Новости дня
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Эксперты из Израиля выяснили, что существует взаимосвязь между тяжестью течения коронавирусной инфекции и нехваткой витамина D. Об этом они сообщили в научном журнале EurekAlert.

В ходе эксперимента с участием тысячи человек стало известно, что дефицит витамина D действительно влияет на тяжесть проявления симптомов. Он также увеличивает риск летального исхода от COVID-19 практически в десять раз. Нормальный показатель составляет 2,3%,а при нехватке витамина – 25%.

Эксперты уточнили, что данные скорректированы по многим параметрам во избежание ошибок. Они учли половую принадлежность, возраст, наличие хронических заболеваний.



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