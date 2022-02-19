 

Ягудин прокомментировал выступление российских фигуристов в короткой программе на ОИ-22

19.02.2022, 10:11, Разное
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Российские фигуристы выступили с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине. Получивший золотую медаль в 2002 году Алексей Ягудин прокомментировал результаты отечественных спортсменов.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов получили 84,25 балла, заняв второе место, третье же досталось Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. За ними расположились Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Золото и 84,41 балла получили фигуристы из Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун.

Алексей Ягудин рассказал, что российские пары выступили хорошо и остались в игре, поэтому имеют шанс на победу в произвольной программе. Всех спортсменов олимпийский чемпион назвал молодцами, пишет Newinform.

Также Ягудин обратился к Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой, призвав их до конца оставаться с тренером Этери Тутберидзе. Выступление отечественных спортсменок оказалось сложным, поэтому чемпиону потребовались «сутки для переваривания информации». Для себя он не выделил одну фигуристку, за которую бы болел отдельно. Ягудин переживал за всех представителей национальной сборной. Трусовой, Валиевой и Щербаковой он пожелал удачи, отметив, что их трое, а золотая медаль всего одна, пишет iReactor.



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