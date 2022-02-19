Ольга Кабо назвала Бориса Невзорова очень теплым человеком
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Ольга Кабо прокомментировала новость о смерти Бориса Невзорова. Актриса назвала коллегу очень теплым человеком и выразила соболезнования родным и близким.
Ольга Кабо рассказала, что несколько раз снималась вместе с Борисом Невзоровым в кино. Зачастую они играли супружескую пару, поэтому актеры неоднократно в шутку признавались, что, вероятно, что-то упустили в реальной жизни. Последней совместной работой оказался фильм «Журавль в небе».
Своего коллегу Кабо назвала профессионалом своего дела, требовательным, но очень теплым и творческим человеком. Он жил театром.
Узнав о смерти Невзорова, Ольга Кабо испытала шок, ведь ничего не предвещало беды. Театральный мир и мир кинематографа потерял серьезного артиста, заключила актриса.
Борис Невзоров умер от последствий коронавирусной инфекции. В январе нынешнего года он отметил 72-летие.
Источник: ren.tv
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