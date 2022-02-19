 

Игорь Крутой назвал причину неудачной сольной карьеры Алексы

19.02.2022, 10:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Игорь Крутой назвал причину неудачной сольной карьеры Алексы. 18 лет назад после участия в «Фабрике звезд» певица стала очень популярной, но со временем исчезла из поля зрения поклонников, отдав предпочтение семье.
Игорь Крутой сейчас с удовольствием вспоминает о том периоде. Участники оказались талантливыми, интересными, как в творческом плане, так и во внешности. Они были полны желания стать звездами, поэтому продюсеру проекта оставалось только не мешать им. Алекса подавала большие надежды, быстро стала любимицей среди телезрителей, а после романа с Тимати ее популярность стремительно выросла.

После четвертого сезона «Фабрики» Игорь Крутой писал песни для подопечной. На композицию «Где же ты?» даже сняли клип, в котором появился и возлюбленный певицы. Тогда данная работа стала воплощением реальной жизни Алексы, в историю все поверили.

Сейчас Алекса замужем за фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, пара воспитывает дочь. Игорь Крутой считает, что певица потеряла популярность, потому что ей не хватило упрямства и характера, а также везения, чтобы стать настоящей звездой. Многие участники того сезона добились успеха, но Алекса выбрала другой путь. Композитор рад, что, несмотря на это, в личной жизни его бывшей подопечной все прекрасно.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Мнение: Ретро-фотографии от Марины Амарал

16.03 / Жизненное истощение удваивает риск инфаркта у мужчин

26.06 / Мнение: Кто такая Гамалея?

25.08 / Вязаные платья будут в тренде осенью/зимой: подбираем фасон и украшения

06.02 / Дмитрий Глуховский: «Существование героя создает циникам огромный психологический дискомфорт»

15.06 / Оборки, вышивка, рукав-фонарик: создаем летние аутфиты с романтичными блузками

06.11 / Виталия Кличко переизбрали мэром Киева

06.01 / Мужчина двигал диван в своем доме и неожиданно повалился в колодец, а потом решил спуститься туда

30.09 / Мнение: Дружелюбный офис Сбера, навязанные банковские услуги и польза от видеоигр

14.08 / Личное: Любовь к халяве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика