Игорь Крутой назвал причину неудачной сольной карьеры Алексы

Игорь Крутой назвал причину неудачной сольной карьеры Алексы. 18 лет назад после участия в «Фабрике звезд» певица стала очень популярной, но со временем исчезла из поля зрения поклонников, отдав предпочтение семье.

Игорь Крутой сейчас с удовольствием вспоминает о том периоде. Участники оказались талантливыми, интересными, как в творческом плане, так и во внешности. Они были полны желания стать звездами, поэтому продюсеру проекта оставалось только не мешать им. Алекса подавала большие надежды, быстро стала любимицей среди телезрителей, а после романа с Тимати ее популярность стремительно выросла.

После четвертого сезона «Фабрики» Игорь Крутой писал песни для подопечной. На композицию «Где же ты?» даже сняли клип, в котором появился и возлюбленный певицы. Тогда данная работа стала воплощением реальной жизни Алексы, в историю все поверили.

Сейчас Алекса замужем за фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, пара воспитывает дочь. Игорь Крутой считает, что певица потеряла популярность, потому что ей не хватило упрямства и характера, а также везения, чтобы стать настоящей звездой. Многие участники того сезона добились успеха, но Алекса выбрала другой путь. Композитор рад, что, несмотря на это, в личной жизни его бывшей подопечной все прекрасно.

Источник: www.starhit.ru