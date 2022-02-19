 

Guardian – «неуважение к памяти жертв» — Маска раскритиковали за мем с Трюдо и Гитлером

19.02.2022, 9:54, Новости дня
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Сторонник протестующих канадских дальнобойщиков и активный пользователь соцсетей Илон Маск поделился в Twitter мемом c портретом Адольфа Гитлера и подписью: «Прекратите сравнивать меня с Джастином Трюдо. У меня был бюджет». Хотя позднее миллиардер пост удалил, публикацию раскритиковали музей Аушвиц-Биркенау и Американский еврейский комитет, обвинившие Маска в «неуважении памяти жертв» нацистского режима, пишет The Guardian.


AP

Государственный музей Аушвиц-Биркенау раскритиковал американского миллиардера Илона Маска за то, что предприниматель сравнил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с Адольфом Гитлером, пишет The Guardian. 

 

Как отмечает издание, на своей странице в Twitter гендиректор Tesla опубликовал мем c портретом фюрера и подписью: «Прекратите сравнивать меня с Джастином Трюдо. У меня был бюджет». Позднее твит был удалён, добавляет газета. 

 

Однако публикация не прошла незамеченной. И музей Аушвиц-Биркенау отреагировал на своей странице в Twitter: «Использование образа Адольфа Гитлера, а значит, и трагедии всех людей, которые страдали, подвергались унижениям и пыткам, были убиты  построенным Гитлером тоталитарным режимом нацистской Германии, печально и страшно. Это неуважение к памяти жертв, которое многим причиняет боль».

 

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) February 17, 2022

 

Также твит Маска прокомментировал и Американский еврейский комитет, потребовавший от миллиардера извинений. «В очередной раз Илон Маск продемонстрировал свою неспособность здраво мыслить и прибег к образу Гитлера, чтобы выразить свою точку зрения в соцсетях. Он должен положить конец такому неприемлемому поведению. Маск может считать, что публикация мема, сравнивающего Джастина Трюдо с устроившим геноцид диктатором, истребившим миллионы людей, — допустимый способ выразить критику политики, с которой он не согласен. Но это не так. Никогда. Маск должен извиниться и найти другие способы выражать своё недовольство», — заявил комитет. 

 

По информации The Guardian, на критику Маск никак не ответил, но опубликовал ещё один твит, в котором призвал подписчиков изучить экономику нацистской Германии, чтобы понять, что предприниматель имел в виду. Как объясняет издание, изначальный пост с Гитлером Маск опубликовал в ответ на новости о том, что канадские власти приказали банкам блокировать криптовалютные пожертвования для протестующих против коронавирусных мер. 

 

Американский миллиардер, самый богатый человек мира с состоянием $236 млрд, уже неоднократно высказывался в поддержку бастующих канадских дальнобойщиков. В прошлом месяце Маск опубликовал у себя в Twitter фотографию с грузовиками и подписью «Канадские дальнобойщики рулят». А в другом посте предприниматель заявил: «Если канадское правительство подавляет мирные протесты, вот где кроется фашизм».



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