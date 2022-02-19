Боевики на Донбассе за сутки 66 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Боевики обстреляли более 30 населенных пунктов на линии соприкосновения, в частности в Донецкой области дважды – Болотенное из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, дважды – Новоигнатовку из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм, пять рад – Староигнатовку, Чермалык – из автоматических станковых гранатометов. ПГТ Луганское обстреляли 11 раз.

“Особенно циничным был обстрел КПВВ “Счастье”, на котором находилась гуманитарная колонна Управления верховного комиссара ООН. Враг применил минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет”, – подчеркнули в релизе.

Потерь среди военнослужащих ОСС за минувшие сутки нет.

По состоянию на 7.00 19 февраля зафиксировано 12 нарушений.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

На этом фоне боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков “ЛНР” Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали “внушительную ударную группировку” и якобы планируют “глубокий прорыв” в ОРЛО.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Президент РФ Владимир Путин призвал власти Украины к переговорам с “ЛДНР” и поручил выплачивать жителям ОРДЛО, прибывающим в РФ, деньги.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

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