 

Брайан Остин Грин и Шарна Берджесс рассекретили пол будущего ребенка

19.02.2022, 9:48, Разное
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Две недели назад Брайан Остин Грин и его возлюбленная, 36-летняя танцовщица Шарна Берджесс, подтвердили, что ждут ребенка – фотосессией на Гавайях. Тогда Шарна и Брайан оказались немногословными – снимки,  разлетевшиеся по соцсети, будущие родители репостили у себя в сторис  Instagram, но не комментировали, приберегая все важные слова для особого момента. И поклонникам долго ждать не пришлось. В Instagram пара не только официально подтвердила радостные новости, ни сообщила подробности – пол будущего ребенка и предполагаемую дату рождения.

Мы хотим поблагодарить всех за удивительно добрые пожелания. Мы очень взволнованы тем, что у нас будет мальчик, и родится он 4 июля или около того. Не могу дождаться, когда увижу, как ты держишь своего/нашего ребенка, – написал Остин Грин в Instagram.

Пост актер сопроводил непостановочным снимком, на котором Шарна позирует в лучах заходящего гавайского солнца, а Брайан держит ее за живот. 

 

 

Шарна же выложила кадр, на котором запечатлено семейство почти в полном составе. Руки 9-летнего Ноа, 7-летнего Бодхи и 5-летнего Джорни – детей Брайана от брака с Меган Фокс, касаются сильно округлившегося живота девушки.

Мой мир уже никогда не будет прежним. Навсегда больше, навсегда шире и глубже. Навсегда обильный и безусловный. Брайан, я люблю нашу семью, мне нравится, что она растет, и я люблю тебя . Нам так повезло, – написала Шарна.

 

Берджесс пообещала, что сделает такой кадр еще раз, но с присутствием всех детей. Ведь на фото, снятом во время семейного отдыха на Гавайях, нет старшего сына Остина Грина – 19-летнего Кассиуса, родившегося от отношений с Ванессой Марсил

Мы снова делаем это фото с тобой, чтобы повесить его дома. Мы любим тебя, – добавила Шарна.

Напомним, о романе  Брайана Остина Грина и Шарны Берджесс, известность к которой пришла благодаря шоу «Танцы со звездами», стало известно в декабре 2020 года – папарацци поймали парочку в аэропорту  Лос-Анджелеса. Влюбленные не стали скрываться и уже через несколько дней сами рассекретили свои отношения снимком с поцелуем на фоне тропической идиллии, который опубликовали в Instagram. Позже стали и известны и подробности и знакомства. В интервью Access Hollywood Брайан рассказал, что их с Шарной познакомил общий бизнес-менеджер. 

 

Брайан Остина Грин и Шарна Берджесс

 

Сейчас все складывается очень хорошо. Мы пока не навешиваем никаких ярлыков на наши отношения, но по-настоящему наслаждаемся обществом друг друга. Шарна очень ответственная, милая, заботливая, страстная и веселая, так что я чувствую себя рядом с ней действительно счастливым, – поделился Брайан. 



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