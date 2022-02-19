 

Стало известно о возможной отмене субботнего заседания контактной группы по Донбассу

19.02.2022, 9:44, Новости дня
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Анонсированное ОБСЕ субботнее внеочередное заседание участников трехсторонней контактной группы по Донбассу не состоится из-за отсутствия стремления Киева к конструктивному диалогу, сообщил источник, приближенный к переговорам.

По словам источника, «пока анонсированное ОБСЕ заседание ТКГ (трехсторонней контактной группы по Донбассу) не состоится», так как ЛНР и ДНР готовы участвовать в заседании «исключительно при условии представления украинской стороной проектов возможных итоговых решений такого заседания, а также письменного подтверждения украинской стороной готовности взять за основу для переговоров проект дополнения к мерам по устойчивому режиму прекращения огня», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что ни ЛНР, ни ДНР в «пустом пиар-мероприятии Украины» участвовать не намерены, так как им нужен результат.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.

В субботу ЛНР и ДНР сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков, Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации.



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